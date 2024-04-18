39 депутатов Таллиннского горсобрания в четверг подали заявление о вотуме недоверия мэру Евгению Осиновскому, указав в качестве причины нарушение принципа тайного голосования на выборах мэра, что позволило оказать воздействие и давление на депутатов.

По словам председателя центристской фракции горсобрания Калле Кландорфа, на прошедших в минувшее воскресенье выборах мэра Таллинна был нарушен один из центральных принципов выборов — принцип тайности голосования.

"Третий тур выборов мэра не был тайным, поскольку четыре фракции использовали во время голосования код, чтобы установить, проголосовали ли их члены в соответствии с соглашением", - сказал Кландорф.

Он добавил, что поэтому подписавшие заявление депутаты горсобрания считают невозможным, чтобы Осиновский оставался мэром Таллинна.

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