Foto: DELFI

39 депутатов Таллиннского горсобрания в четверг подали заявление о вотуме недоверия мэру Евгению Осиновскому, указав в качестве причины нарушение принципа тайного голосования на выборах мэра, что позволило оказать воздействие и давление на депутатов.

По словам председателя центристской фракции горсобрания Калле Кландорфа, на прошедших в минувшее воскресенье выборах мэра Таллинна был нарушен один из центральных принципов выборов — принцип тайности голосования.

"Третий тур выборов мэра не был тайным, поскольку четыре фракции использовали во время голосования код, чтобы установить, проголосовали ли их члены в соответствии с соглашением", - сказал Кландорф.

Он добавил, что поэтому подписавшие заявление депутаты горсобрания считают невозможным, чтобы Осиновский оставался мэром Таллинна.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit