Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на проходящей сегодня встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" на итальянском острове Капри, что Украине необходимо "срочно усилить противовоздушную оборону".
"Это срочно, потому что каждый день задержки приводит к еще большему количеству смертей и разрушений в Украине. Мы должны были дать больше раньше, поэтому есть срочная необходимость сейчас, завтра, послезавтра. Чем раньше, тем лучше, потому что задержки с поставками средств ПВО означают, что больше российских ракет будут поражать цели в Украине, задержки с поставками боеприпасов означают, что Россия сможет больше продвигаться вдоль линии фронта", — сказал Столтенберг.
Столтенберг отметил, что появились "важные, обнадеживающие признаки" новой военной поддержки со стороны союзников Украины, включая назначенное на эти выходные голосование в Конгрессе по законопроекту о помощи Украине в размере 61 миллиарда евро.
"Жизненно важно, чтобы союзники по НАТО продолжали и наращивали свою поддержку. Сегодня мы сосредоточимся на противовоздушной обороне. Существует срочная, критическая необходимость в усилении противовоздушной обороны [Украины]", — сказал генеральный секретарь НАТО.