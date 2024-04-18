"Это срочно, потому что каждый день задержки приводит к еще большему количеству смертей и разрушений в Украине. Мы должны были дать больше раньше, поэтому есть срочная необходимость сейчас, завтра, послезавтра. Чем раньше, тем лучше, потому что задержки с поставками средств ПВО означают, что больше российских ракет будут поражать цели в Украине, задержки с поставками боеприпасов означают, что Россия сможет больше продвигаться вдоль линии фронта", — сказал Столтенберг.