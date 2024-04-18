Как сообщила СБУ, украинские правоохранители в сотрудничестве с польскими органами правопорядка задержали гражданина Польши, подозреваемого в том, что он предлагал российским спецслужбам помощь в покушении на президента Зеленского.

Как пишет "Украинская правда" со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ, по данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в контакт с представителями командования Вооруженных сил России и сообщил им о готовности работать в пользу российской военной разведки.

Его задачи предположительно включали сбор и передачу информации о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, с тем, чтобы помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на жизнь президента Зеленского во время пребывания в Польше.

Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном покушении и передали им ключевые доказательства по этому делу.

Как сообщила СБУ, благодаря оперативному обмену информацией между Украиной и Польшей в рамках международно-правовой помощи подозреваемого удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

Польская прокуратура предъявила ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, с мерой пресечения в виде временного ареста.

Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.

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