Министр обороны Лауринас Кащюнас утверждает, что договорился с министром внутренних дел Агне Билотайте о комплексном усилении охраны границы. Главы министерств предлагают в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением и укрепить некоторые участки границы.





"Мы составим план укрепления нашей границы в том или ином месте и примем определенные инженерные решения (…) Мы также рассмотрим, как совместными усилиями можно начать более интенсивно реализовывать военные стандарты структур Министерства внутренних дел (МВД), которые могут бороться с гибридными угрозами. Например, у структур МВД будет немного более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов", - в четверг в Сейме журналистам сказал Кащюнас.

"Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета – начале осени. (…) Мы думаем о железобетонных ежах, "зубах дракона", "испанских лошадях". (…) На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры", - сказал министр.



Также, отметил министр, в списке его приоритетов – создание сети общедоступных стрельбищ. "Времени немного, но мы постараемся пересмотреть законодательную базу. Если потребуются ресурсы, я думаю, мы их найдем. Моя цель – организовать хотя бы по одному дополнительному общедоступному стрельбищу в каждом из наших бывших округов. Это связано с комендатурами, чтобы людям было где тренироваться и т. д.", - сказал Кащюнас.



"Я не могу обещать, что они все будут созданы, но, если мы создадим хотя бы еще одно-другое, я буду очень рад", - добавил министр.

На встрече в четверг Билотайте и Кащюнас обсудили вопросы укрепления сотрудничества между министерствами, прежде всего в сфере охраны государственной границы. На встрече обсуждались вопросы военного снабжения уставных служб системы внутренних дел, а также усиление защиты критически важных объектов инфраструктуры, возможности использования для этой цели Литовской армии и ее техники.

В ходе встречи также обсуждалась необходимость обеспечить взаимодействие комендатур с уставными органами системы внутренних дел, включить комендатуры в процесс гражданской обороны.









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