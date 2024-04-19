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По словам губернатора Белгородской области, пострадавших в результате атаки нет, но есть повреждения в четырех жилых домах, на промышленном предприятии и в складских помещениях.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сбив 25 воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в ночь на пятницу, 19 апреля.

Он уточнил, что в результате атаки, которую, по его словам, совершили Вооруженные силы Украины, никто не пострадал, но были повреждены жилые дома.

В частности, в Белгороде в трех частных домовладениях выбило окна и посекло фасады, рассказал Гладков. Различные повреждения также выявлены на территории четырех складских помещений. В одном из складов произошло возгорание, которое было оперативно потушено пожарными расчетами. Кроме того, поврежден забор и выбиты окна в одном из корпусов промышленного предприятия, зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража.

В Белгородском районе в селе Таврово на территории частного домовладения осколками посечены крыша надворной постройки и забор, также поврежден один автомобиль, добавил Гладков.

Украинские военные обстрел Белгородской области не комментировали.

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