Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе выступления перед членами Конгресса в четверг заявил, что если они не одобрят помощь Украине сейчас, Киев может потерпеть поражение в войне до конца года, пишет Politico.

"С военной помощью — как практической, так и психологической, украинцы вполне способны продержаться 2024 год и опровергнуть высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне", — сказал он.

Но если помощи не будет, картина "будет гораздо более ужасной", добавил глава ЦРУ.

"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить Путина в положение, когда он сможет фактически диктовать условия политического урегулирования", — заявил Бернс.

В среду председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил законодателям, что достигнутые Украиной успехи могут быть утрачены без поддержки США, а глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что если помощь будет отложена, союзники и партнеры будут сомневаться в том, являются ли США надежным партнером, пишет Politico.

Голосование по законопроекту о выделении более 60 млрд долларов Украине пройдет в субботу.

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