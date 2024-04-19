Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел при возвращении на аэродром "после выполнения боевой задачи".

На борту самолета находились четверо летчиков, они катапультировались. Трое из них эвакуированы группой поиска, еще одного ищут.

Предварительной причиной аварии Минобороны назвало техническую неисправность.

Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, подчеркнули российские военные.

Как сообщалось ранее, этой ночью российские войска обстреляли ракетами Днепропетровскую область Украины. Пострадала в том числе жилая пятиэтажка.

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