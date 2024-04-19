В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе, сообщил в пятницу президент Гитанас Науседа.

"В Польше арестованы двое подозреваемых в избиении лидера российской оппозиции Леонида Волкова. Я благодарю Республику Польша за действительно большую работу. Об этом мы говорили с президентом Польши Анджеем Дудой. Я поблагодарил его за прекрасное сотрудничество", - сказал он.

Президент также поблагодарил литовских криминалистов, которые выполнили "первую важнейшую подготовительную работу".

"Вскоре после завершения процессуальных действий эти лица будут переданы Литве", - сказал Науседа.

Он также заявил, что не может раскрыть дополнительную информацию.

Волков, соратник российского оппозиционера Алексея Навального, недавно скончавшегося в тюрьме, подвергся нападению вечером 12 марта в Вильнюсе в машине, возле своего дома.

Злоумышленник разбил окно автомобиля, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для мяса. У Волкова была сломана рука, ему были нанесены ушибы ноги.

По данному инциденту начато досудебное расследование.

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис после происшествия заявил, что нападение на Волкова, скорее всего, было организовано российскими спецслужбами через завербованного человека.

Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил, что данное нападение является профессиональной, хорошо спланированной операцией, которую можно назвать первым случаем политического терроризма в Литве.

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