В Польше задержаны двое подозреваемых в нападении на одного из лидеров российской оппозиции Леонида Волкова. Об этом 19 апреля заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Ru.Delfi.lt.

"Благодарю Польскую Республику за отличную работу. Мы говорили об этом с президентом Польши, благодарю за отличное сотрудничество. Тем самым хочу поблагодарить наших сотрудников криминальной разведки, которые выполнили первую, самую главную подготовительную работу. Вскоре, после осуществления процессуальных действий, эти лица будут переданы Литве", – сказал Науседа. Он отметил, что пока не может сказать, когда это произойдет, равно как не может назвать их имена.

что на соратника покойного Алексея Навального, российского оппозиционера Леонида Волкова в середине марта было совершено нападение около его дома в Вильнюсе.

Нападение на соратника покойного Алексея Навального, российского оппозиционера Леонида Волкова было совершено 12 марта около дома в Вильнюсе. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, выбил молотком окно в машине, распылил слезоточивый газ и нанес не менее 15 ударов молотком. Волков получил перелом руки и другие травмы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram