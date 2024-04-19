Офис Генпрокурора Украины сообщил, что в результате российского обстрела Днепропетровской области в ночь на пятницу погибли 9 человек, среди них трое детей. Это 14-летняя девочка и два мальчика — 6 и 8 лет, написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Отдельно он уточнил последствия атаки по городу Днепр, где в результате атаки начался пожар в многоэтажке.

"Всего из 16 пострадавших в городе половина — в больнице. Все в состоянии средней тяжести", — написал глава ОВА.

По его словам, еще трое раненых — от атаки по Кривому Рогу. Из них двое — в больнице в состоянии средней тяжести, уточнил Лысак.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram