Работы по восстановлению морской и сухопутной частей газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией завершены. Предполагается, что газопровод будет запущен в понедельник, 22 апреля, сообщает Rus.Delfil.ee.

"Место повреждения Balticconnector находилось на морском дне на глубине около 60 метров. Все ремонтные работы проводились с использованием телеуправляемой техники, водолазы к работам не привлекались. В ремонте было задействовано более десятка различных организаций и компаний. Если обычно на ремонт такой подводной инфраструктуры уходит 1-2 года, то Balticconnector был отремонтирован примерно за семь месяцев", - заявил представитель Elering Тийт Тоомитс.

После запуска трубопровод будет заполнен газом. Balticconnector будет доступен участникам рынка с понедельника, 22 апреля.

Газопровод Balticconnector, проложенный по дну Финского залива и связывающий Финляндию и Эстонию, а также параллельный резервный кабель связи были повреждены в ночь на 8 октября. Вскоре власти Финляндии заявили, что газопровод выведен из строя "внешним воздействием".

На Западе звучали неофициальные версии о том, что к аварии может быть причастна Россия. В частности, источники Би-би-си в Финляндии говорили, что диверсия на газопроводе может быть местью России за вступление Хельсинки в НАТО.

Президент России Владимир Путин называл подозрения в адрес Москвы "чушью собачьей". По его мнению, они призваны отвлечь внимание от "теракта, который совершен Западом в отношении "Северных потоков".

Предполагается, что трубопровод могло повредить китайское грузовое судно Newnew Polar Bear.

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