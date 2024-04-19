Евросоюз поставил перед собой цель полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Однако полный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России может привести с "энергетическому шоку" в Европе. Такую оценку европейского наблюдательного органа в сфере энергетики Acer приводит газета Financial Times в пятницу, 19 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

Acer отслеживает ситуацию на европейском энергетическом рынке и координирует деятельность национальных регуляторов стран ЕС в этой области. К попыткам ограничить импорт российского СПГ в Европу "следует подходить с осторожностью", поскольку в конце 2024 года поставки газа из России по трубопроводам должны сократиться, предупреждает организация в своем докладе. "Сокращение импорта российского СПГ должно происходить поэтапно", - цитирует этот документ FT.

По подсчетам Acer, прекращение поставок газа из России через Украину в ЕС в этом году приведет к сокращению поставок газа в ЕС на 13,6 млрд кубометров, что составляет около 4 процентов от общего объема потребления в прошлом году.

Замена природного газа из России СПГ из России

Хотя после начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС и удалось заменить российский трубопроводный газ на СПГ, мировой газовый рынок по-прежнему остается напряженным, говорится в статье.

Отказ от российского природного газа ЕС компенсировал в значительной степени за счет увеличения закупок СПГ у этой страны, а также у других поставщиков.

Сегодня Россия является вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США, в прошлом году на нее приходилось 16 процентов от общего объема импорта. По данным компании Kpler, которые приводит FT, в 2023 году страны ЕС закупили в общей сложности 15,5 млн тонн российского СПГ. Это на 40 процентов больше, чем, например, в 2021 году.

Перспектива отказа ЕС от СПГ из России

И все же представители стран - членов ЕС намерены обсудить с Еврокомиссией возможность полного запрета на российский СПГ уже на следующей неделе.

На этом шаге, который требует единогласного одобрения государств-членов ЕС, настаивают, в частности, Финляндия, Швеция, а также страны Балтии. Между тем Франция, Испания и Бельгия импортируют СПГ из России и частично продают его Германии и другим центральноевропейским странам, которым важно сохранить на приемлемом уровне цены на электроэнергию для промышленности, напоминают журналисты.

В своем докладе Acer выражает обеспокоенность и тем, что отдельные государства - члены ЕС стремятся использовать новые полномочия "для временного ограничения поставок газа, включая СПГ, из России и Беларуси". Такие шаги могут нанести ущерб долгосрочным контрактам на поставки, согласованным с Москвой до вторжения в Украину в 2022 году, указывает наблюдательный орган. В свою очередь нарушение таких контрактов может привести к тому, что европейские компании будут вынуждены выплачивать крупные штрафы.

11 апреля Европарламент проголосовал за принятие правил, которые позволяют правительствам стран ЕС временно запретить российским и белорусским экспортерам газа участвовать в торгах на получение мощностей в инфраструктуре, необходимой для доставки трубопроводного газа и СПГ в Европу. Между тем для вступления в силу этих правил необходимо одобрение их всеми странами - членами ЕС.

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