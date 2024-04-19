Финляндия обратилась к Евросоюзу за помощью в возвращении мигрантов, которые хотят попасть в ЕС через российско-финскую границу. "Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны действия со стороны ЕС", - заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в пятницу, 19 апреля, после посещения вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) Лаппеэнранты на границе с Россией, пишет Deutsche Welle.

Фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия поддерживает Хельсинки и тесно сотрудничает со странами происхождения мигрантов. "Мы видим, что одно государство использует бедных людей, чтобы оказать давление на другое государство, так что это явно проблема безопасности", - отметила фон дер Ляйен, говоря о действиях России.

Thank you for visiting Finland and our eastern border, @vonderleyen! Maintaining a populated and thriving eastern Finland is vital for European security. Finland is committed to protecting the 🇪🇺 external border. We appreciate the robust support you and the Commission provide. 🇫🇮 pic.twitter.com/4swR8o2iwO — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) April 19, 2024

"Гибридные атаки России касаются не только безопасности Финляндии, - написала глава Еврокомиссии в соцсети X, - речь идет о безопасности всего ЕС. Именно поэтому я сегодня здесь. Чтобы сказать вам, что Европа стоит на вашей стороне".

Russia’s hybrid attacks are not just about Finland's security.



This is about the security of the entire EU.



This is why I was here today.



To tell you that Europe stands by your side.



For the security of the borders and to support the border regions. pic.twitter.com/Az7uy2gTAV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 19, 2024

В прошлом году Финляндия закрыла границу с Россией после наплыва мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали. Финляндия обвинила Россию в намеренном использовании миграции в качестве инструмента против страны и ЕС. Кремль отверг эти обвинения. Теперь Финляндия разрабатывает закон, который позволит пограничникам отказывать просителям убежища, прибывающим из России. Ранее с подобной проблемой сильного наплыва беженцев через границу с Беларусью столкнулись Польша и Литва.

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