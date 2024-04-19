Европейский Союз ввел санкции против четырех "экстремистски настроенных" израильских поселенцев и двух поселенческих организаций за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Эти лица и организации "несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в отношении палестинцев", объявил ЕС в пятницу, 19 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

Речь идет о "пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения", а также о "нарушении права на собственность, частную и семейную жизнь палестинцев на Западном берегу".

За нападения на палестинцев санкции наложены на "радикальные" группы Lehava и Hilltop Youth, основателей последней Меира Эттингера и Элишу Йеред, а также поселенцев Нерию Бена Пази и Йинона Леви. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а активы подлежат замораживанию.

12 апреля ЕС ввел санкции против вооруженных подразделений радикальных исламских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" за масштабное сексуальное насилие во время нападения на Израиль 7 октября.

Санкции США на фоне атак на палестинцев

В этот же день санкции на фоне столкновений с палестинцами ввело и министерство финансов США. Под штрафные меры попали две организации, которые, по данным Минфина, оказывали финансовую поддержку двум радикально настроенным израильским поселенцам, уже находящимся в санкционном перечне Вашингтона. "Такие действия подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Кроме того, штрафные меры введены в отношении лидера группы Lehava Бен-Циона Гопштейна, которого считают доверенным лицом министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Ограничения предусматривают блокировку активов на территории Соединенных Штатов, а также запрет физлицам и юрлицам в США вести дела с фигурантами санкционного реестра.

В результате войны в секторе Газа с октября возросло насилие и на Западном берегу. В частности, в середине апреля там был зверски убит палестинцами 14-летний еврейский пастух Биньямин Ахимеир, что вызвало волну нападений со стороны еврейских поселенцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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