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"Долго ждали, готовились, в конце концов смогли это сделать", — так руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов кратко ответил на вопрос Украинской службы Би-би-си о том, как удалось сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, который в эту ночь участвовал в очередном ударе по Украине, пишет BBC Russian.

"Неделя была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда она выйдет на нужный рубеж", — пояснил руководитель ГУР. Он заявил, что не хотел бы раскрывать подробности. Но уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 км. И для его уничтожения использовали те же приемы и те же средства, которые использовались, когда сбили в воздухе самолет А-50.

По данным ГУР, у России еще есть самолеты такого рода. Но, подчеркнул Буданов, "это первое сбивание самолета дальней авиации в этой войне", от чего "Одессе будет немного легче сейчас".

Буданов пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, "которые, вероятно, больше всего принесли именно разрушений по городу"

По его словам, эти мощные и быстрые ракеты "никто не мог перехватить".

Но, поскольку это еще советская разработка, точность этой ракеты "не так уж велика".

А потому "большее количество гражданских построек уничтожили именно эти ракеты".

Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять "только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты из дальней авиации и моря", — говорит Буданов.

"Х-22, я надеюсь, больше не увидят", — предположил руководитель ГУР в интервью Украинской службе Би-би-си.

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