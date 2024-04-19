Молодой человек облил себя жидкостью и поджег в небольшом парке перед зданием суда на Манхэттене, где в это время шел процесс над экс-президентом Дональдом Трампом, передают с места событий два корреспондента Би-би-си.
По словам корреспондентки Нады Тофик, он также бросал в воздух разноцветные брошюры.
Полицейские, дежурившие у суда, бросились к мужчине с огнетушителем. Его унесли на носилках с сильными ожогами.
Департамент полиции Нью-Йорка вскоре сообщил, что пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии, а окружающая территория безопасна.
Мотивы действий мужчины пока не известны.
Незадолго до этого на процессе по делу о фальсификации отчетности с целью сокрытия выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс завершился отбор присяжных: отобрали последних пять запасных членов жюри.