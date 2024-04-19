В США полностью сформирована коллегия присяжных заседателей, отобранных для первого в истории страны суда над бывшим президентом по обвинению в уголовном преступлении. Помимо 12 присяжных выбраны шесть запасных, сообщил судья Хуан Мерчан в пятницу, 19 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

Первый из четырех предстоящих уголовных процессов, по которым экс-глава Белого дома Дональд Трамп проходит как обвиняемый, касается дела о сокрытии им выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс. Годом ранее прокуратура Манхэттена предъявила Трампу обвинения в фальсификации документов с целью сокрытия факта выплаты.

Деньги из избирательных фондов - порнозвезде

Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка. Порноактриса угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. По версии обвинения, 130 тысяч долларов, выплаченные из избирательных фондов, были платой за ее молчание.

Трамп не признает себя виновным и отрицает какие-либо сексуальные контакты с Дэниэлс. В случае признания экс-президента виновным ему может грозить тюремное заключение. Ожидается, что судебный процесс продлится от шести до восьми недель. Таким образом, приговор будет вынесен задолго до президентских выборов, намеченных на ноябрь 2024 года.

Попытка самосожжения у здания суда

Между тем неизвестный поджег себя перед зданием суда в Нью-Йорке, где проходит исторический уголовный процесс. В полиции подтвердили информацию СМИ, не уточнив подробности. Инцидент произошел в парке, где собрались как сторонники, так и противники бывшего президента. По данным СМИ, стражи порядка бросились к мужчине, чтобы потушить его одежду. Пострадавшего увезли в больницу, о его состоянии не сообщается.

Экс-президента ждут еще три процесса

Кроме того, Трампу предъявлены обвинения еще по трем делам. Они касаются его предполагаемой попытки повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, сознательного распространения лжи о якобы имевшей место фальсификации итогов того голосования и незаконного хранения секретных правительственных документов в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде уже после ухода Трампа из Белого дома.

Пока неясно, начнутся ли судебные разбирательства по этим делам до ноябрьских выборов.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram