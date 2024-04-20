Публициста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которому суд в РФ дал 25 лет по статьям о "госизмене", сотрудничестве с "нежелательной" организацией и "фейках" об армии, против его воли отправят по этапу из Омска в Москву для участия в заседании Верховного суда РФ в кассации на приговор. Об этом сообщил в Telegram правозащитный проект "Первый отдел" со слов супруги заключенного Евгении Кара-Мурзы. Об этом пишет DW.

"Володя не хотел отправляться в Москву для участия в заседании ВС. Он подавал заявку об этом. Но по каким-то причинам власти решили, что все равно будут его этапировать", - цитируют ее авторы поста.

Родные потеряют связь с Кара-Мурзой

По словам Евгении Кара-Мурзы, принудительное этапирование в Москву означает, что родные в ближайшее время потеряют связь с Владимиром: "По российскому законодательству власти даже не обязаны представлять информацию о местонахождении заключенного, о его состоянии здоровья". Собеседница канала говорит, что этап может занять несколько месяцев.

В свою очередь правозащитники подчеркивают, что он может быть опасен для здоровья заключенного, поскольку Владимир Кара-Мурза страдает хронической полинвропатией, полученной, по данным "Первого отдела", после двух попыток отравления боевым отравляющим веществом "Новичок".

Пыточные условия в колонии

Условия содержания Владимира Кара-Мурзы в колонии строгого режима в Омске, где он находится уже семь месяцев, его супруга называет пыточными. "Одиночная камера 3 на 4 метра, кровать пристегивается к стене с 5 утра до 9 вечера. Полтора часа на чтение и письмо в день. Нет доступа к медицине, нет права на звонки, на посещения членами семьи", - приводит Telegram-канал ее слова.

Между тем основатель проекта "Первый отдел", адвокат Иван Павлов отмечает, что при этапировании Кара-Мурзы в Москву закон нарушен не будет: "Суд имеет право признать явку осужденного обязательной. Конференцсвязь здесь невозможна, по таким делам она запрещена из-за гостайны".

Приговор Владимиру Кара-Мурзе

По оценке правозащитников, приговор в 25 лет, вынесенный Владимиру Кара-Мурзе в апреле 2023 года, - "это самый длительный тюремный срок, когда-либо назначавшийся за критику Путина".

До приговора политик провел под стражей год, хотя защита настаивала, что он не может по состоянию здоровья содержаться в СИЗО.

30 января 2024 года Кара-Мурзу перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Омске. Условия содержания в ЕПКТ считаются самыми строгими. Семья и адвокаты оппозиционера заявляют, что он страдает полинейропатией из-за двух попыток отравить его, в которых подозревают спецслужбы РФ. Правозащитные организации признали Владимира Кара-Мурзу политзаключенным. Члены Конгресса США призвали Белый дом внести российского политика в список "незаконно задержанных".

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