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Максвелл Азарелло, который накануне облил себя горючей жидкостью и поджег перед зданием суда на Манхэттене, где в это время шел процесс над Дональдом Трампом, умер в больнице.

Как сообщают NBC и CNN, мужчину доставили в госпиталь в критическом состоянии, вскоре он скончался. Перед самосожжением он разбрасывал вокруг себя прокламации конспирологического содержания.

Позднее руководители нью-йоркской полиции провели краткую пресс-конференцию и сообщили, что его зовут Максвелл Азарелло. Мужчина 1987 года рождения жил в городе Сент-Огастин, штат Флорида. Судя по всему, он прибыл в Нью-Йорк после 13 апреля, и его семья не знала об этом. Горючая жидкость, которой он облил себя, представляла собой чистящее средство на спиртовой основе.

По словам официальных лиц, маловероятно, что он пытался напасть на какого-то человека или группу людей. Они полагают, что Азарелло сподвигли на этот поступок именно его конспирологические взгляды.

Основанием для такого вывода стали его посты в социальных сетях и содержание брошюр, которые разбросал перед тем, как поджег себя. Сообщается, он что-то публиковал в интернете о своих планах.

Офицеры полиции отреагировали на инцидент с поджогом через две минуты после сообщения о нем.

По их словам, что единственная задержка связана с тем, что они не предвидели какой-либо "причины, по которой кому-то надо было держать огнетушитель наготове. Никто не знал, что этот парень собирается поджечь себя".

Также в ходе пресс-конференции высокопоставленные представители полиции заявили, что они пересмотрят свой план обеспечения безопасности, но они по-прежнему уверены в правильности своего подхода, а в случае необходимости внесут изменения.

Незадолго до инцидента на процессе по делу о фальсификации отчетности с целью сокрытия выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс завершился отбор присяжных: отобрали последних пять запасных членов жюри.

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