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В возрасте 72 лет скончался бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, сообщает агентство LETA со ссылкой на BNS.

Бывший премьер Литвы был найден мертвым в своем доме в субботу, 20 апреля. Признаков насильственной смерти не выявилено, сообщил представитель полиции Рамунас Матонис.

Гедеминас Киркилас был премьер-министром правительства социал-демократов с 2006 по 2008 год, а с 2004 по 2006 год — министром обороны Литвы.

С 2007 по 2009 год Киркилас являлся председателем Литовской социал-демократической партии (ЛСДП). В 2017 году покинул ЛСДП, когда партия решила выйти из правящей коалиции. Вместе с несколькими другими депутатами-социалистами основал Литовскую социал-демократическую рабочую партию, которая сейчас называется Партией регионов Литвы, и был ее председателем до 2021 года.

Киркилас был депутатом литовского Сейма непрерывно с 1992 по 2020 год.

В соболезновании действующего президента Литвы Гитанаса Науседы говорится, что "Гедиминас Киркилас был мудрым, уважаемым, прозападным политиком, который неустанно трудился на благо Литвы".

"Период его работы на посту премьер-министра пришелся на первые годы членства в Евросоюзе и НАТО, это был важный экзамен на западную ориентацию, который мы прошли", - подчеркнул Науседа.

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