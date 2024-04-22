Дроны попали по территории фермерского хозяйства. В результате повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника. По информации Кипера, люди не пострадали.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что всего российская армия запустила семь дронов в ночь на 22 апреля, из которых пять было уничтожено, а также три зенитные управляемые ракеты С-300/С400. О последствиях ракетного удара не сообщается.