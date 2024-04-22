В ночь на 22 апреля российские войска запустили беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по Одесской области, сообщил глава местной администрации Олег Кипер.
Дроны попали по территории фермерского хозяйства. В результате повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника. По информации Кипера, люди не пострадали.
Еще пять беспилотников уничтожили украинские силы ПВО.
Воздушные силы ВСУ отчитались, что всего российская армия запустила семь дронов в ночь на 22 апреля, из которых пять было уничтожено, а также три зенитные управляемые ракеты С-300/С400. О последствиях ракетного удара не сообщается.
Одесская область регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. В результате ракетного удара днем 20 апреля возник пожар частном жилом секторе. Пострадали восемь человек.