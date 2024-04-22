В результате пожара на машиностроительном заводе в Воронеже погибли три человека. Крупное возгорание произошло утром, сообщает МЧС РФ.

Тушением занимались 64 человека, было задействовано 20 единиц техники. По данным ведомства, пожар на площади 500 квадратных метров удалось потушить. Сотрудники МЧС вынесли из горящего здания четыре пропановых баллона и один кислородный.

РИА "Новости" пишут, что инцидент произошел на улице Солнечной, 33 в Воронеже — по этому адресу расположен экспериментальный научно-исследовательский институт кузнечно-прессового машиностроения "Эникмаш-В". По данным ТАСС, речь идет о цехе по производству электрооборудования.

Telegram-канала Baza также указывает, что пожар произошел на машиностроительном заводе "Эникмаш-В" в Воронеже. Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров, в результате погибли три человека и еще два пострадали, отмечается далее. Причина возгорания пока неизвестна.

На место пожара выехали сотрудники Следственного комитета РФ, пишет "РИА Воронеж".

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