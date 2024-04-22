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Министерство обороны РФ заявило в ходе брифинга для журналистов, что российские войска полностью заняли село Новомихайловка в Донецкой области Украины и "улучшили тактическое положение по переднему краю".

В Генштабе ВСУ эту информацию не комментировали. В сводке, выпущенной утром 22 апреля, говорилось, что Силы обороны Украины "продолжают сдерживать" российскую армию в районе Новомихайловки.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил вечером 21 апреля, что российские войска заняли большую часть Новомихайловки. Российские "военкоры" тогда же заявили, что украинские войска остаются на окраине села.

Село Новомихайловка расположено в Покровском районе Донецкой области, в 12 км от Марьинки и 20 км от Угледара. До войны в населенном пункте проживали около 1500 человек.

Бои за село начались в конце осени 2023 года. В 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ утверждали 19 апреля, что российские войска за полгода потеряли в этом районе более 300 единиц техники. В ВСУ заявили, что для захвата села Россия сосредоточила на узком участке фронта 10 бригад и полков общей численностью до 30 тысяч человек.

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