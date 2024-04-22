Российские войска нанесли удар по телебашне в Харьков, в результате чего башня разломилась на две части. Видео произошедшего было опубликовано в Telegram-каналах, сообщает "Медуза".
Мэр Харькова Олег Синегубов подтвердил удар по "объекту телевизионной инфраструктуры".
"Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения", — написал он на своей странице в Facebook.
Министерство обороны РФ удар не комментировало. Российское государственное агентство РИА Новости утверждает, что на телебашне была установлена антенна связи украинской ПВО.
Высота Харьковской телебашни составляла 240,7 метра.
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