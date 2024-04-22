Десятки тысяч авиарейсов, следовавших в Великобританию и из нее, пострадали от подавления систем GPS предположительно с российской стороны, пишет газета Sun, журналисты которой вместе с исследователями из организации GPSJAM.org проанализировали общедоступные бортовые журналы.

Согласно исследованию, с августа прошлого года около 46 тысяч самолетов столкнулись с проблемами со спутниковой навигацией, находясь в воздушном пространстве стран Балтийского региона, граничащих с Россией.

Спутниковая система GPS является частью навигационной системы воздушного судна, и помехи в ней могут представлять угрозу безопасности полета. Самолеты также получали ложные данные, которые вынуждали экипаж отклоняться от курса, чтобы избежать препятствий, которых на самом деле не было, говорится в исследовании.

В частности, о помехах на более чем 2300 своих рейсов отчиталась авиакомпания Ryanair, Wizz Air – на почти 1400, British Airways – на 82, а EasyJet – на четырех. Единственным крупным британским авиаперевозчиком, который не пострадал от подавления GPS, стала авиакомпания Virgin Atlantic, самолеты которой не летают через этот регион, отмечается в исследовании.

Журналисты и исследователи пришли к выводу, что число подобных инцидентов увеличилось с менее чем 50 в неделю в прошлом году до более чем 350 в неделю в марте 2024 года.

"Крайне безответственно"

Как заявил Sun военный эксперт Джек Уотлинг, сотрудничающий с британским Королевским институтом объединенных исследований (RUSI), глушение сигнала GPS давно используют российские военные, распространяя его на территорию стран НАТО.

"Везде, где есть крупный российский гарнизон, вы увидите сбой в GPS", – сказал он, отметив, что такой гарнизон есть в Калининграде, который граничит с Литвой и Польшей.

Как напоминает издание, в январе этого года Европейское агентство авиационной безопасности и Международная ассоциация воздушного транспорта провели саммит, посвященный проблемам джамминга (создания помех на частотах спутников) и спуфинга (подмены сигнала, создания искаженного сигнала). На саммите эти явления были названы "атаками", однако не уточнялось, кто именно за ними стоит.

В марте газета Times писала, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии, который пролетал вблизи Калининграда, возвращаясь в Великобританию из Польши.

Связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, и в результате пилоты были вынуждены использовать альтернативные методы определения местоположения воздушного судна.

Власти Великобритании подтвердили этот факт, однако отметили, что это не угрожало безопасности самолета, так как самолеты используют несколько навигационных систем, помимо GPS.

При этом источник Times в министерстве обороны королевства называл глушение GPS "крайне безответственным".

"Хотя Королевские ВВС хорошо подготовлены к решению этой проблемы, она все равно подвергает ненужному риску гражданские самолеты и потенциально может угрожать жизни людей. Этому нет оправдания, и со стороны России это крайне безответственно", — сказал он.

С помехами со стороны российского оборудования, которое предположительно размещено в Сирии, также регулярно сталкиваются самолеты, взлетающие с британской базы на Кипре, отмечало издание.

В России эти заявления не комментировали.

И хотя Европейское агентство авиационной безопасности считает, что противодействие джаммингу является приоритетом, в Управлении гражданской авиации Великобритании настаивают на том, что авиаперелеты остаются одним из самых безопасных видов путешествий.

Как отмечал представитель ведомства Гленн Брэдли, помехи в работе GPS часто связаны с военной деятельностью, а коммерческие самолеты не являются прямыми мишенями военных.

Экипажи самолетов знают, что делать при проблемах с определением местоположения с помощью GPS, заверили журналистов Sun представители авикомпаний Ryanair и Easyjet.

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