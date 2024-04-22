Проливные дожди, обрушившиеся на провинцию Гуандун на юге Китая, вынудили власти эвакуировать 110 тысяч жителей этой самой густонаселенной части страны.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что по состоянию на понедельник 22 апреля четыре человека погибли, а еще 10 пропали без вести.

Согласно информации агентства, 36 домов рухнули, а 48 оказались серьезно повреждены. Общий ущерб от наводнений к настоящему моменту оценивается в более чем 140 млн юаней (19 млн долларов США).

Дельта Жемчужной реки (она же река Чжуцзян), является самым экономически развитым регионом на юге Китая и одним из крупнейших в стране производителей электронного оборудования, игрушек, одежды и текстиля. На экономическую зону дельты Жемчужной реки приходится примерно треть торгового оборота всей страны.

Представители двух компаний, работающих в этом регионе, заявили агентству Reuters, что несмотря на экстремальные погодные условия, никаких немедленных негативных последствий как для самого бизнеса, так и для цепочек поставок пока что нет.

По словам представителя компании Camelot PCB, которая производит печатные платы, поставляемые, в том числе и автомобильной компании Tesla Илона Маска, "все работает как обычно".

О том, что работа идет как обычно, сообщила и Polyrocks Chemical, компания по производству пластмасс, которая снабжает таких технологических гигантов, как Apple, Huawei и Samsung.

На кадрах, которые показывают государственные СМИ, а также на выложенных в соцсетях видео, видны огромные затопленные водой участки земли, улицы, по которым несется вода, и спасатели, переправляющие людей в безопасное место.

В понедельник утром власти сообщили, что уровень воды в реках на севере провинции может достичь максимума, который бывает "раз в 100 лет", но пока что этого не произошло.

Большая часть провинции Гуандун, в силу своего географического положения в низменной дельте Жемчужной реки, часто страдает от наводнений из-за штормовых приливов, повышающих уровень моря.

Во время этого наводнения сильнее всего пострадали столица провинции Гуанчжоу, а также города Шаогуань и Хэюань.

В субботу и воскресенье более 1,16 млн домов остались без электричества, хотя подача электроэнергии частично была восстановлена уже в воскресенье вечером.

По данным китайского информационного агентства Синьхуа, по меньшей мере 110 тыс. человек были эвакуированы, из них около 25,8 тыс. находятся в убежищах.

Рейсы в международном аэропорту Гуанчжоу были отменены. В трех городах власти закрыли все школы.

Власти городов Цинъюаня и Шаогуань остановили движение судов по нескольким рекам, тогда как администрация близлежащих портов координирует работу аварийных буксиров и аварийно-спасательных судов, а также направляет в наиболее пострадавшие районы спасательные команды.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как быстрые потоки воды обрушивают стены и мосты.

Одна из пользовательниц Weibo (китайского аналога сети Х) рассказала, что ее семья отчаянно пыталась перенести мебель с первого этажа своего дома наверх.

"Сильные дожди затопили половину первого этажа, — написала она в воскресенье вечером. — Боюсь, как бы и второй этаж вскоре не оказался под водой. Я чувствую себя такой беспомощной...".

"Когда я вчера вечером ехал домой, полтора часа шел дождь, похожий на водопад, — рассказал другой пользователь Weibo. — Я вообще дороги не видел".

Метеорологические службы Китая предупредили, что проливные дожди продолжатся в Гуандуне и прибрежных районах соседней провинции Фуцзянь как минимум до вторника.

Дождь, "от умеренного до сильного" ожидается и в других частях страны, включая Пекин, Тяньцзинь и провинцию Хэбэй.

В прошлом году Пекин и прилегающие к нему провинции, такие как Хэбэй, уже пострадали от наводнения, когда на Китай обрушилась целая серия тайфунов, пришедших из Тихого океана.

На Пекин обрушились самые сильные дожди за последние 140 лет.

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