Российские войска в ночь на 23 апреля атаковали Одессу ударными беспилотниками, пострадали девять человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Среди пострадавших четверо детей — двое в возрасте до года, еще двоим девять и 12 лет, уточнил Кипер, добавив, что они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Трое взрослых пострадавших госпитализированы также в состоянии средней степени тяжести, двое отказались от госпитализации.

В результате атаки разрушены жилые дома. По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, повреждены не менее 14 квартир.

Атаке беспилотниками также подвергся Киев. По данным городской администрации, все запущенные по городу дроны были сбиты. Разрушений и пострадавших нет.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что в ночь на 23 апреля над Одесской, Киевской, Николаевской и Черкасской областями были уничтожены 15 беспилотников из 16 запущенных войсками РФ. Кроме того, российские войска атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщил Олещук.

В последние несколько дней российские войска регулярно атакуют Одессу. В субботу, 20 апреля, российские войска обстреливали город несколько раз, пострадали восемь человек, включая двоих детей. На следующий день атаке баллистическими ракетами подверглась портовая инфраструктура, пострадали четыре человека. 22 апреля ВСУ заявили, что над Одесской областью ночью были сбиты шесть из семи запущенных российскими войсками беспилотников.

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