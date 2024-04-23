Два вертолета ВМС Малайзии столкнулись в воздухе во время репетиции парада, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Королевского флота страны.
Инцидент произошел около 9:30 по местному времени (4:30 по рижскому) на военной базе на севере страны.
На борту двух вертолетов находились 10 человек, все они погибли. О жертвах на земле не сообщается.
Королевский флот создал комиссию для расследования авиакатастрофы, предполагаемые причины крушения пока не называются.
Вертолеты столкнулись во время репетиции парада, приуроченного к 75-летию ВМС Малайзии. Его проведение запланировано на 27 апреля.
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