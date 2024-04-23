Немецкая полиция задержала в Дрездене сотрудника офиса Максимилиана Кра — депутата Европарламента и лидера предвыборного списка правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на грядущих выборах в ЕП. Как сообщили в Федеральной прокуратуре ФРГ, арестованного подозревают в шпионаже в пользу Китая.

В пресс-релизе говорится, что 43-летний Цянь Г. был задержан ночью. Его подозревают в работе на разведку КНР, в том числе в слежке за китайскими оппозиционерами и в передаче Пекину информации о работе бундестага и Европарламента.

"Он работает на немецкого депутата Европарламента с 2019 года. В январе 2024 года обвиняемый неоднократно передавал информацию о переговорах и решениях в Европарламенте своему контрагенту из спецслужбы", — говорится в заявлении прокуратуры.

Цянь Г. входит в команду евродепутата Максимилиана Кра. На сайте парламентария задержанный указан как "аккредитованный ассистент". Кра заседает в Европарламенте с 2019 года, на июньских выборах он будет лидером предвыборного списка правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Как отмечает Deutsche Welle, Цянь Г. мог быть двойным агентом. Мужчина, пишут немецкие СМИ, на протяжении нескольких лет предлагал властям ФРГ свои услуги в качестве нештатного осведомителя. От сотрудничества с ним немецкие официальные лица отказались.

Комментируя новость, посольство КНР в Берлине сегодня призвало немецкие власти "прекратить использовать обвинения в шпионаже для политического манипулирования имиджем Китая". Представители "Альтернативы для Германии" назвали сообщения о задержании члена команды одного из лидеров партии "весьма тревожными".

Накануне в Германии были задержаны еще три человека, обвиняемые в работе на китайскую военную разведку.

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