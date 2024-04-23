Правительство Великобритании объявило, что выделяет на помощь Украине 500 млн фунтов (примерно 581 млн евро) и передаст Киеву рекордный для королевства пакет военной помощи. Официально об этих шагах премьер-министр Риши Сунак объявит во вторник во время визита в Польшу, но заявление о них правительство выпустило уже в понедельник.

"Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов, благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 млрд фунтов, будет использовано для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО, беспилотников и инженерной поддержки. Беспилотники будут закупаться в Великобритании, а средства ПВО будут способствовать расширению отечественных цепочек оборонных поставок", — говорится в заявлении министерства обороны.

Великобритания также отправит крупнейший пакет военной помощи, в который войдут:

60 катеров, а также морские орудия;

более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow;

более 400 транспортных средств, включая 160 защищенных машин Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов;

около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию

"Защита Украины от жестоких амбиций России является жизненно важным для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину позволят достичь успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе", — сказал Сунак перед визитом в Польшу.

"Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой дала современные танки и первой отправила ракеты дальнего радиуса действия, — отметил министр обороны Грант Шаппс. — Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть об экзистенциальной битве, которую ведет Украина, и при нашей неизменной поддержке она победит".

Сообщение о новых поставках из Великобритании было обнародовано всего через несколько дней после того, как Палата представителей США после многих недель проволочек наконец утвердила законопроект, выделяющий около 61 млрд долларов на цели, прямо или косвенно связанные с поддержкой Украины.

Пакет американской помощи во вторник начнут изучать в Сенате, где помощь Украине поддерживает уверенное большинство законодателей. Ожидается, что в течение будущей недели законопроект пройдет через верхнюю палату американского парламента.

Он предусматривает расходы на 60,8 млрд долларов, но в эту сумму входит и 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, истощившихся после поставок Киеву, и 11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, например, обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

Как писали на минувшей неделе Politico и Washington Post, Пентагон заранее подготовил большую партию возобновленной военной помощи Украине, так что после окончательного утверждения бюджета на доставку боеприпасов украинской армии уйдет "меньше недели".

Чего не хватает Украине

В отсутствие американских средств на финансирование Украины и ВСУ ей пытаются помочь другие союзники, прежде всего европейские, но их ресурсов не хватает. "Чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить нынешний уровень и темпы поставки вооружений", — пишут аналитики Kiel Institute.

К тому же продукцию американских оборонных концернов заместить сложно, особенно если она привязана к уже поставленному Киеву оружию.

Для Украины сейчас важно продолжение поставок американских БМП Bradley, гаубиц калибров 155 мм и 105 мм, бронетранспортёров Stryker и М113, бронемашин и внедорожников всех типов, а также радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Нужны кассетные боеприпасы, которые не производят в странах Европы, но делают в США, не подписавших конвенцию о запрете такого оружия. ВСУ уже получали кассетные боеприпасы М864 для 155-мм артиллерии.

Требуются ракеты наземного и воздушного базирования, которые производит американская корпорация Raytheon — это ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-7, ракеты морского базирования RIM-7. Компания Lockheed Martin производит высокоточные реактивные снаряды M30 и тактические ракеты ATACMS.

Украине нужны также снаряды всех калибров. В этой сфере США не монополист, но на данный момент запасы снарядов и способность быстро нарастить их производство в Штатах выше, чем у их европейских союзников.

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