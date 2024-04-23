Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о расследовании в отношении "экс-председатель аграрного комитета Верховной рады и действующего министра", которого подозревают в незаконном присвоении права собственности на участок земли площадью 2493 га и стоимостью 291 млн гривен (6,9 млн евро по актуальному курсу).

"В состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы", — говорится в пресс-релизе.

По версии НАБУ, участники преступной схемы уничтожили документы, на основании которых два государственных предприятия в Сумской области пользовались землей. Из-за отсутствия необходимых бумаг государственная кадастровая служба составила акт о самовольном занятии участков. Затем эти земли с помощью "подконтрольных должностных лиц" передали в собственность "заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю". Однако условием получения участков было заключение договора об их передаче в аренду частному агрохолдингу.

"В результате реализации сделки в 2017-2021 годах участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 19 млн грн", — отметили в НАБУ.

Как пишет "Экономическая правда", под описание подозреваемого попадает министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Сольский. Близкий к чиновнику источник рассказал изданию, что Сольский проходит по делу как подозреваемый, а расследование связано с событиями 2017-2018 годов, когда он еще не находился на государственной службе и вел адвокатскую деятельность.

"События, по которым, по информации НАБУ, мне сообщено о подозрении и по которым распространяются информация в СМИ, касаются периода 2017-2018 годов, то есть времени, когда я был адвокатом и не был ни министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни председателем комитета Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики", — говорится в опубликованном позднее заявлении Сольского.

По его словам, речь идет о "споре между государственными предприятиями и физическими лицами". "Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ", — подчеркнул министр. Он добавил, что будет максимально открыт в рамках расследования для установления истинных обстоятельств случившегося.

Сольский занимает пост министра с марта 2022 года, ранее был депутатом Верховной рады и главой парламентского аграрного комитета. До приходила в политику в 2019 году более десяти лет занимался адвокатской практикой.

Сольский — первый работающий при президенте Владимире Зеленском министр, которому было предъявлено официальное подозрение в коррупционном преступлении.

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