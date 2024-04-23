Американский Сенат в рамках процедурного голосования одобрил пакет помощи в размере 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня, несколькими днями ранее принятый Палатой представителей Конгресса. Окончательно он будет принят в ближайшее время.

Он включает четыре законопроекта: о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а четвертое предложение содержит потенциальный запрет TikTok и закон REPO, который даст добро на продажу российских активов, подвергшихся аресту.

Пакет включает 60 млрд долларов помощи Украине, которая, по словам украинского президента Владимира Зеленского, даст стране "шанс на победу" в войне с Россией.

Он также предусматривает 26 млрд долларов на помощь Израилю и гуманитарную помощь в секторе Газа, а также 8 млрд долларов на обеспечение безопасности на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во вторник сенаторы обсуждают, удастся ли им договориться о быстром принятии законопроекта или придется ждать до среды, чтобы утвердить его.

До голосования по окончательному варианту со всеми поправками отводится 30 часов — то есть законопроект должен быть утвержден к вечеру среды или вновь отправлен на доработку в нижнюю палату, что, по мнению большинства аналитиков, маловероятно.

Перед началом заседания лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал одобрить внешнюю помощь как можно быстрее.

"Пришло время завершить работу, чтобы помочь нашим друзьям за рубежом, — сказал он. — Давайте не будем откладывать и затягивать это. Давайте не будем заставлять наших друзей по всему миру ждать ни минуты".

Как проходило обсуждение

Процедурное голосование, которое было запланировано на 13:00 по Вашингтону (17:00 GMT), было ненадолго отложено из-за позиции республиканцев — они пожаловались, что не могут предложить поправки к законопроекту.

Сенаторы Эрик Шмитт из Миссури и Майк Ли из Юты обвинили лидера демократов Чака Шумера в том, что он "протащил свой вариант законопроекта с минимальными дебатами".

Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, согласился с ними.

Он сказал, что хочет предложить две поправки, одна из которых касается снятия запрета на выделение денег для Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР), которое Израиль обвинял в сотрудничестве с ХАМАС.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во вторник, что необходимо "увидеть реальный прогресс", прежде чем восстанавливать финансирование БАПОР.

"Члены палаты могут соглашаться или не соглашаться со мной по этим вопросам, но они должны быть поставлены на голосование", — сказал Сандерс.

Большинство сенаторов отклонило эти предложения, после чего обсуждение продолжилось, и вопрос был вынесен на голосование.

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