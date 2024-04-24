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Российские войска утром 24 апреля вновь ударили ракетами по Одессе. В результате ракетного удара, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, взрывной волной были повреждены около 30 зданий.

Известно как минимум об одной пострадавшей — 43-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести, написал в Telegram-канале глава региона. Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела, заявил Кипер, не став пока уточнять подробности.

"РБК-Украина" сообщает, что после ракетного удара часть Одессы осталась без электричества. "Суспильне" со ссылкой на своего корреспондента в Одессе пишет, что над городом поднимается дым.

Войска РФ постоянно наносят удары по Одессе, в том числе по портовой инфраструктуре и объектам энергетической инфраструктуры. Так, в ночь на 23 апреля атаковали Одессу ударными беспилотниками, пострадали девять человек.

Весной 2024 года, отмечали западные СМИ, российские военные изменили тактику, став более интенсивно наносить удары по энергосистеме Украины, выбирая в качестве целей объекты, находящиеся в менее защищенных средствами ПРО регионах.

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