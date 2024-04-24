Белгородская, Воронежская, Смоленская, Курская и Липецкая области подверглись атакам беспилотников в ночь на 24 апреля, сообщают местные власти. В Минобороны РФ сообщили об атаках только в четырех регионах, не упомянув Липецкую область. В ведомстве утверждают, что всего средства ПВО сбили восемь дронов.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что, "по всей вероятности", целью атаки были топливно-энергетические объекты в Смоленском и Ярцевском районах. Анохин добавил, что в результате возникли пожары, которые тушат сотрудники МЧС. По его словам, никто не пострадал. Местные Telegram-каналы пишут, что в результате атаки загорелись нефтебазы. По данным Astra, в Ярцевском районе загорелся Смоленский НПЗ.

В сети также распространились видео, как утверждается, с места пожара в Воронежской области после атаки БПЛА. Местные жители утверждают, что ролик был снят в Ярцевском районе Смоленской области, отмечает Astra.

В свою очередь губернатор Александр Гусев отчитался о четырех сбитых над регионом дронах. Также он уточнил, что на территории одного из местных СНТ в результате падения обломков загорелся частный дом. Об атаке на нефтебазу или НПЗ он не сообщал.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в промышленной зоне Липецка упал беспилотник. По словам губернатора, дрон пытался атаковать "единичный объект инфраструктуры", никто не пострадал. Он добавил, что в городе не включали системы оповещения, поскольку "угрозы атаки жилого массива не было". Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что атаке, предположительно, подвергся Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

C начала 2024 года российские НПЗ в разных регионах неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников, после чего на некоторых предприятиях были выведены из строя установки первичной переработки, что привело к сокращению производства топлива.

Западные СМИ писали, что США просили Украину воздержаться от таких атак, опасаясь, что это дестабилизирует мировой топливный рынок, но Киев призыв проигнорировал.

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