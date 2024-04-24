Европейская комиссия в среду, 24 апреля, объявила о выделении Украине второго транша в 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи из пакета поддержки на общую сумму 50 млрд евро, пишет Deutsche Welle.

"Украина несет на своих плечах тяжелое бремя ради всех нас. Сегодня мы выделяем дополнительные 1,5 млрд евро в рамках 50-миллиардного пакета Ukraine Facility. Это жизненно важно для поддержания работоспособности государства и служб Украины, пока она борется с агрессором. Европа остается единой и решительной", - прокомментировала транш председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Ukraine is carrying a heavy burden on its shoulders for all of us.



Today, we disburse an additional €1.5 bn, under the €50 bn Ukraine Facility.



This is vital to keep Ukraine's state & services running, while it fights back the aggressor.



Europe remains united and resolute. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2024

Программа поддержки ЕС Украины Ukraine Facility

В марте Еврокомиссия осуществила первый платеж Украине на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility. Этот новый механизм поддержки Украины со стороны ЕС на 50 млрд евро начал работу с 1 марта 2024 года и стал крупнейшей в истории Евросоюза помощью не входящему в него государству. Программа предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Деньги предоставляется в соответствии с одобренными планами действий, согласованными национальным правительством с ЕС.

До 32 млрд евро фонда предназначены для поддержки реформ и инвестиций, выплаты будут обусловлены достижением определенных показателей. Около 7 млрд будут переданы для обеспечения доступа к финансам, а около 5 млрд евро - на техническую помощь для поддержки реформ. Еще 6 млрд евро предназначены для исключительного промежуточного финансирования, эта сумма уже выплачена, сообщается на сайте Еврокомиссии.

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