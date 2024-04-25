В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро. В среду, 24 апреля, евродепутаты поддержали введение общеевропейских правил по борьбе с отмыванием денег, призванных закрыть лазейки в национальных законах.

Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Под действие новой нормы подпадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская "Бавария" или дортмундская "Боруссия". В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому он считается возможным путем отмывания денег в Европе.

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