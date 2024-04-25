Соцсеть TikTok не намерена принять угрожающий ей в США запрет без боя. "Будьте уверены, мы никуда не денемся, - заявил глава онлайн-платформы Шоу Цзы Чу в видео, опубликованном в среду, 24 апреля, после того как президент США Джо Байден подписал закон, обязывающий владельца TikTok - китайский концерн ByteDance - продать свой американский бизнес в течение года. - Факты и конституция на нашей стороне, и мы рассчитываем снова одержать победу".

"Не заблуждайтесь, это запрет. Запрет Tiktok, запрет вас и вашего голоса", - сказал глава TikTok, заверив, что компания будет бороться за свои права в судах.

Принятый Конгрессом США и подписанный главой Белого дома закон обязывает ByteDance передать соцсеть другому собственнику, не находящемуся в юрисдикции КНР. Если в течение года этого не произойдет, приложение может быть запрещено на территории США.

Возможный запрет TikTok связан с угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Критики в США обвиняют соцсеть в близости к правительству Китая и незаконном использовании личных данных пользователей. Менеджмент TikTok отвергает все обвинения.

Критики: Запрет TikTok - посягательство на свободу слова

Ранее компания TikTok назвала свой возможный запрет посягательством на свободу слова. Однако у этого закона есть и другие критики: так, сенатор-демократ Рон Уайден также предупредил, что он может быть использован будущим правительством США для ограничения свободы слова американцев. Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) заявил об опасном прецеденте "чрезмерного государственного контроля над социальными сетями", который может быть скопирован по всему миру.

По мнению юристов, если TikTok подаст иск, США должны будут доказать, что этот сервис угрожает национальной безопасности или другим важным государственным интересам. Власти также должны будут предоставить доказательства того, что закон был разработан специально для TikTok.

В США этой соцсетью пользуются 170 млн человек - это примерно половина населения страны.

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