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В Черкасской области Украины в результате российской атаки, по предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"Утром враг атаковал нашу Черкасскую область. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", — написал он. По словам Табурца, после российской атаки шесть человек обратились за медицинской помощью, но обошлось без жертв.

Украинское онлайн-издание Liga.net со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что в ночь на 25 апреля были слышны взрывы в городе Смела Черкасской области. Около 5:30 утра Воздушные силы ВСУ уведомили в Telegram о ракетной опасности в Черкасской и Киевской областях. Вскоре был опубликовал пост о "скоростной цели" в направлении Черкасс.

Ранее в ту же ночь Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетной опасности в Полтавской и Сумской областях и о "скоростной цели" в направлении Миргорода. В 5:44 поступил отбой тревоги.

Также о ночной атаке ВС РФ на Днепропетровскую область сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак. По его данным, "артиллерийским огнем накрывало Никополь, Марганец и Красногригорьевскую общину".

В результате воздушной атаки загорелся газопровод, а также были повреждены два частных дома, теплица, памятник, линии электропередач и мачта уличного освещения. Под городом Синельниково также пострадал частный дом, уточнил Лысак позже. Человеческих жертв в регионе удалось избежать.

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