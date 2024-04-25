В российском МИД разработан проект приказа, предполагающего "временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства" в посольствах и консульствах. Об этом пишет "Новая газета".

Журналисты ссылаются на предварительный текст приказа, оказавшийся в распоряжении редакции. "Новая газета" не уточняет, откуда получила документ. На момент публикации пресс-служба МИД РФ не ответила на просьбу издания о комментарии.

По данным "Новой газеты", приказ в случае подписания начнет действовать уже в 2024 году. После этого россияне, живущие за границей, будут обязаны возвращаться в РФ для получения новых или замены истекших документов.

В 2023 году аналогичный запрет на получение паспортов и других документов в посольствах ввели власти Беларуси. Многие белорусы, уехавшие по политическим причинам, не могут вернуться на родину и вынуждены жить с просроченными документами.

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