Соединенные Штаты в последние недели тайно поставили Украине ракеты ATACMS радиусом действия в 300 км, и на прошлой неделе Украина впервые применила их в Крыму, сообщают американские чиновники и СМИ.

Это оружие стало частью пакета американской помощи в размере 300 млн долларов, который президент США Джо Байден одобрил в марте.

В среду вечером о поставках ракет официально заявил представитель Госдепартамента. "Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS по прямому указанию президента", — сказал журналистам Ведант Патель, добавив, что ракеты прибыли в Украину в апреле.

По данным собеседника агентства Reuters, который говорил на условиях анонимности, ракеты были впервые применены рано утром 17 апреля — они были запущены по аэродрому в Джанкое в аннексированном Крыму, расположенному примерно в 165 км от линии фронта.

Источник Associated Press сообщил, что удары также были нанесены по российским войскам на подконтрольной им украинской территории. По сведениям газеты New York Times, речь идет об ударе по российским войскам в оккупированном Бердянске в Запорожской области.

В 2022-2023 годах Киев неоднократно просил США о ракетах ATACMS с максимальной дальностью, однако прошлой осенью получил лишь партию ракет старой модификации MGM-140A с предельной дистанцией стрельбы 165 км. Однако теперь Байден тайно одобрил поставки ракет MGM-164/168 с дальностью до 300 км, следует из заявлений американских чиновников.

По словам Пателя, США "сначала не объявляли об этом, чтобы обеспечить оперативную безопасность Украины по ее просьбе".

Сколько ракет было поставлено, не сообщается, но советник администрации США по национальной безопасности Джейк Салливан говорит, что Вашингтон предоставил "существенное количество" и планирует отправить еще больше. "Они поменяют ситуацию. Но, как я уже говорил раньше, "волшебной палочки" не существует", — отметил при этом Салливан.

Он добавил, что Украина обещала использовать ракеты только для атак в пределах оккупированных украинских территорий, а не по России.

В то же время британский адмирал сэр Тони Радакин в интервью газете Financial Times заявил, что на фоне поступления новой западной помощи Украина может увеличить дальние атаки — в глубине территории России. И он не выразил очевидных возражений по этому поводу.

"Поскольку Украина получает больше возможностей для ведения дальнего боя, ее способность продолжать глубокие операции все больше будет становиться характерной чертой войны", — сказал Радакин и добавил, что эти операции, бесспорно, приносят результаты.

Решение США поставить Украине дальнобойные ATACMS связано с тем, что в декабре и январе Россия использовала баллистические ракеты, поставленные Северной Кореей, хотя США неоднократно и публично предостерегали Кремль от подобных действий, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. Еще одним фактором стали российские удары по критической инфраструктуре Украины.

"Мы предупреждали Россию об этих вещах, — сказал чиновник. — Но они возобновили атаки".

В среду Байден подписал законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов, принятые американским Сенатом и Палатой представителей. На помощь Украине предусмотрен почти 61 млрд из этой суммы. По словам Байдена, помощь Киеву начнет поступать в течение нескольких часов.

Удар по Джанкою

О том, что украинские военные нанесли удар по району военного аэродрома в Джанкое, стало известно 17 апреля. По данным местных Telegram-каналов, там прозвучали взрывы, у аэродрома возник масштабный пожар.

Крымские паблики писали о нескольких источниках мощных пожаров, а также о том, что на этом аэродроме могли стоять ударные вертолеты и пусковые установки С-300/С-400.

Позже глава Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что военный аэродром в Джанкое "является законной целью" для Украины.

Президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении в тот день поблагодарил украинских военных за точность во время проведения операции по поражению аэродрома в Джанкое в аннексированном Крыму. По словам Зеленского, ВСУ "реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому".

Российские власти сообщения о взрывах в Джанкое не комментировали.

В последние месяцы украинская армия испытывает недостаток боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Официальные лица утверждали, что из-за задержки военной помощи от США и других западных союзников страна теряет человеческие жизни и территории.

В среду Салливан заявил, что "в ближайшие недели Россия может добиться новых тактических успехов".

Что такое ATACMS

ATACMS запускаются при помощи пусковых установок HIMARS и M270 MLRS. Эти баллистические ракеты формально относятся к классу оперативно-тактических — вместе с американскими GMLRS, советской "Точкой-У", российским "Искандером" и украинской "Ольхой".

При этом они могут поражать и более отдаленные цели по сравнению с высокоточными ракетами GMLRS комплексов HIMARS — то есть больше, чем 90 км. Ракеты, которые сейчас предоставили Украине США, имеют радиус действия до 300 км.

Баллистические ракеты малой дальности, которые по классификации следуют после оперативно-тактических, имеют радиус от 500 км.

Сравнивать ATACMS с GMLRS вполне уместно — их запускают при помощи одних и тех же пусковых установок, только вместо пускового контейнера с шестью небольшими ракетами используют контейнер с одной большой.

Оперативно-тактические ракеты изначально создавались для поражения целей в рамках фронтовой операции, например, штабы, узлы связи, склады, позиции артиллерии и ПВО, аэродромы, мосты. Однако дальность ATACMS в 300 км могла бы позволить ВСУ поражать более значительные цели, и такие операции способны повлиять на ход всей войны.

ATACMS разрабатывали с конца 1970-х годов, а поступать в американскую армию они начали в конце 1980-х. Их боевой дебют состоялся во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, где они показали себя как очень эффективное оружие.

Можно выделить два типа таких ракет: с фугасной боевой частью (они предназначены для поражения укрепленных целей, таких как мосты и бункеры), а также с кассетной боеголовкой для ударов по небронированным целям на большой площади (она больше подходит для ударов по аэродромам, незащищенным складам, позициям ПВО, артиллерии и другим объектам на открытом пространстве).

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