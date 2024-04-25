Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейский парламент в четверг, 25 апреля, в Страсбурге принял резолюцию "О недемократических президентских выборах в России и их нелегитимном распространении на оккупированные территории". Он просит ЕС ввести санкции против лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных РФ территориях Украины, а именно в Крыму и отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. За резолюцию проголосовали 493 депутата, 11 выступили против, 18 - воздержались. Об этом пишет Deutsche Welle.

Парламентарии вновь подчеркнули, что проведение выборов на этих территориях - грубое нарушение суверенитета Украины и международного права, выразив сожаление в связи с тем, что "людей заставляли голосовать в присутствии вооруженных российских солдат".

ЕП: Не признавать итоги выборов законными

Европарламент также призвал страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать итоги президентских выборов в России легитимными. "Они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины и даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми, не соответствовали элементарным международным избирательным стандартам, а значит, не имели демократической легитимности", - сказано в резолюции.

Применять к произошедшему слово "выборы" - это ирония, заявил еще во время дебатов в Европарламенте на эту тему 10 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. "От имени Европейского Союза я хочу еще раз заявить, что решительно осуждаю нелегитимные выборы, которые Россия организовала на временно оккупированных украинских территориях", - сказал он.

Евродепутаты считают, что следует ограничить общение с Владимиром Путиным темами восстановления мира в регионе, а также гуманитарными и правозащитными целями, такими как обмен военнопленными, возвращение депортированных детей в Украину и переговоры об освобождении политзаключенных. В этой связи парламентарии осуждают решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "пойти наперекор ЕС и поздравить Путина с его фиктивным переизбранием".

Помощь российским диссидентам от Европарламента

Значительная часть резолюции посвящена отношениям с российской оппозицией. Так, парламентарии призывают страны Евросоюза предоставить гуманитарные визы и другую поддержку российским диссидентам, которым грозит политическое преследование, просят создать общую для ЕС систему многократных виз для правозащитников и политически преследуемых лиц, упростить для российских диссидентов в Евросоюзе процедуры регистрации организаций и компаний, открытия банковских счетов и выполнения других административных задач, чтобы они могли продолжать свою работу в изгнании.

Депутаты призывают ЕС и его страны активно поддерживать независимые российские организации гражданского общества, независимые СМИ и правозащитников, а также активно взаимодействовать с российской демократической оппозицией, выступающей против войны в Украине.

"Рад видеть, что все члены Европарламента, взявшие слово в ходе дебатов, поддерживают важную работу, которую мы проводим для поддержки российских организаций гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ", - сказал Боррель. Он сообщил, что Евросоюз увеличивает финансирование российских антивоенных организаций и продолжит поддерживать российских правозащитников и их повестку дня на международных форумах по правам человека.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit