Европейский парламент в четверг, 25 апреля, в Страсбурге принял резолюцию "О недемократических президентских выборах в России и их нелегитимном распространении на оккупированные территории". Он просит ЕС ввести санкции против лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных РФ территориях Украины, а именно в Крыму и отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. За резолюцию проголосовали 493 депутата, 11 выступили против, 18 - воздержались. Об этом пишет Deutsche Welle.

Парламентарии вновь подчеркнули, что проведение выборов на этих территориях - грубое нарушение суверенитета Украины и международного права, выразив сожаление в связи с тем, что "людей заставляли голосовать в присутствии вооруженных российских солдат".

ЕП: Не признавать итоги выборов законными

Европарламент также призвал страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать итоги президентских выборов в России легитимными. "Они проводились на незаконно оккупированных территориях Украины и даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми, не соответствовали элементарным международным избирательным стандартам, а значит, не имели демократической легитимности", - сказано в резолюции.

Применять к произошедшему слово "выборы" - это ирония, заявил еще во время дебатов в Европарламенте на эту тему 10 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. "От имени Европейского Союза я хочу еще раз заявить, что решительно осуждаю нелегитимные выборы, которые Россия организовала на временно оккупированных украинских территориях", - сказал он.

Евродепутаты считают, что следует ограничить общение с Владимиром Путиным темами восстановления мира в регионе, а также гуманитарными и правозащитными целями, такими как обмен военнопленными, возвращение депортированных детей в Украину и переговоры об освобождении политзаключенных. В этой связи парламентарии осуждают решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "пойти наперекор ЕС и поздравить Путина с его фиктивным переизбранием".

Помощь российским диссидентам от Европарламента

Значительная часть резолюции посвящена отношениям с российской оппозицией. Так, парламентарии призывают страны Евросоюза предоставить гуманитарные визы и другую поддержку российским диссидентам, которым грозит политическое преследование, просят создать общую для ЕС систему многократных виз для правозащитников и политически преследуемых лиц, упростить для российских диссидентов в Евросоюзе процедуры регистрации организаций и компаний, открытия банковских счетов и выполнения других административных задач, чтобы они могли продолжать свою работу в изгнании.

Депутаты призывают ЕС и его страны активно поддерживать независимые российские организации гражданского общества, независимые СМИ и правозащитников, а также активно взаимодействовать с российской демократической оппозицией, выступающей против войны в Украине.

"Рад видеть, что все члены Европарламента, взявшие слово в ходе дебатов, поддерживают важную работу, которую мы проводим для поддержки российских организаций гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ", - сказал Боррель. Он сообщил, что Евросоюз увеличивает финансирование российских антивоенных организаций и продолжит поддерживать российских правозащитников и их повестку дня на международных форумах по правам человека.

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