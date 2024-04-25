Одна из главных туристических достопримечательностей Парижа — ветряная мельница над кабаре "Мулен Руж" на Монмартре — в ночь на четверг "потеряла" лопасти. По какой причине они обрушились и упали на мостовую, пока неясно. Об этом пишет BBC Russian.

Французская полиция сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, а экстренные службы уточнили, что целостности структуры ничего не угрожает.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что лопасти лежат на мостовой, при этом они немного пострадали при падении. Обрушились также первые три буквы надписи в названии кабаре Moulin Rouge.

AFP сообщает со ссылкой на французских чиновников, что ночь на четверг в Париже не была особенно ветренной. При этом собеседники журналистов агентства говорят, что инженеры еженедельно проверяют механизм крутящейся мельницы — и при последней инспекции никаких проблем не заметили.

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