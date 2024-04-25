Макрон выступил с программной речью. Он говорил два часа — "Медуза" приводит краткий пересказ.

В Европе есть единство. Мы избавились от зависимости от российских углеводородов и с первого дня агрессии сообща поддерживали Украину. Европа стала единым целым. Украина и Молдова — часть нашей семьи, и они, как и Западные Балканы, присоединятся к ЕС, когда придет время.

Мы быстро реагировали на кризисы, но достаточно ли этого? Наша сегодняшняя Европа смертна. Наши ценности под угрозой. А мы недостаточно защищены от рисков, которые нам грозят, потому что реагируем очень медленно.

Нам необходима надежная защита. НАТО — это важно, но нужна европейская система обороны. Россия не должна победить в войне — это условие нашей безопасности. Никаких пределов для помощи Украине не должно быть.

Наша экономическая модель больше не является устойчивой. Мы хотим иметь все, но это не согласуется с реальностью. Китай и США перестали соблюдать правила торговли. Мы не должны пытаться проводить более наивную торговую политику, чем они.

Давайте к 2030 году сделаем Европу мировым лидером в пяти ключевых секторах — это искусственный интеллект, квантовые компьютеры, космос, энергетика и сельское хозяйство.

Нашу демократию все чаще критикуют, используя пропаганду. А мы позволяем это делать. Европа может умереть, если мы не ответим на вызовы времени и на ускорение истории. Быть европейцем — это не просто жить в Европе, это значит защищать идею, которая ставит личность превыше всего. Это гуманизм, который отличает нас от других. Но мы не должны быть наивными.

Это приблизительный пересказ выступления президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне, посвященного его взгляду на будущее Европы. Высказывания политика значительно отредактированы для удобства чтения, но их смысл полностью сохранен.

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