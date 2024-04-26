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В ответ на иранскую ракетную атаку на Израиль США, Великобритания и Канада ввели в четверг, 25 апреля, новые санкции в отношении Тегерана. Ограничительные меры направлены в первую очередь против торговли беспилотниками и их производства.

В заявлении министерства финансов США указывается, что в связи с поддержкой, оказанной Тегерану при закупках дронов, под санкции попали 16 компаний, восемь частных лиц, пять судов и один самолет.

Согласно заявлению британского МИД, в санкционный список внесены четыре компании и два частных лица за их участие в производстве иранских беспилотников. Кроме того, введен дополнительный запрет на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для создания беспилотников. "Мы привлечем к ответственности тех, кто несет ответственность за дестабилизирующее поведение Ирана", - приводятся в документе слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Под канадские штрафные меры попали два физических и два юридических лица. МИД в Оттаве уточнил, что санкции введены в координации с союзниками по "Группе семи".

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