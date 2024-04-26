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В Швейцарии комиссия по политике безопасности Совета кантонов (верней палаты парламента) вечером в четверг, 25 апреля, проголосовала за то, чтобы поручить бундесрату подготовку законопроекта, в числе прочего предусматривающего предоставление Украине финансовой помощи объемом 5 млрд швейцарских франков (5,5 млрд долларов). Об этом пишет Deutsche Welle.

Подразумевается федеральный закон "О чрезвычайном вкладе Швейцарии в обеспечение безопасности и мира в Европе в связи с войной против Украины". "В частности, речь идет о создании регулируемого специальным законодательством временного фонда в размере 10,1 млрд швейцарских франков для покрытия с 2025 года всех дополнительных финансовых потребностей на перевооружение (швейцарской. - Ред.) армии до 2030 года и для финансирования вклада Швейцарии в размере 5 млрд швейцарских франков в поддержку реконструкции и ремонта инфраструктуры, необходимой для повседневной жизни и выживания в Украине. Фонд сможет брать на себя временные обязательства", - говорится в сообщении для прессы на сайте парламента.

Ситуация с безопасностью в Европе

В поддержку законопроекта проголосовали восемь членов комиссии, еще пять депутатов, представляющие крайне правое крыло, выступили против. "Большинство считает, что две цели фонда имеют непосредственную связь, а именно: ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате войны в Украине, - сообщают в парламенте Швейцарии. - По их мнению (большинства. - Ред.), это также единственное решение, политически приемлемое для большинства. Меньшинство критикует увязку двух проблем, которые, по их мнению, следует отличать друг от друга. Оно также отмечает, что ситуация с безопасностью в Европе, какой бы плохой она ни была, не оправдывает этих чрезвычайных расходов".

Западные союзники оказывают давление на Швейцарию, чтобы та более активно поддерживала Украину, напоминает агентство Reuters. В то же время националисты в парламенте требуют от правительства строго придерживаться принципа нейтралитета.

Сокращение помощи Швейцарии другим регионам мира

24 апреля медиакомпания Swissinfo, комментируя планы Швейцарии выделить на восстановление Украины 5 млрд франков, указывала, что это будет сделано "за счет других регионов", также нуждающихся в помощи по развитию.

19 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что правительство Швейцарии планирует выделить 5 млрд франков в течение 12 лет в рамках долгосрочной поддержки Украины. "В качестве первого шага к 2028 году из бюджета международного сотрудничества планируется выделить около 1,5 млрд швейцарских франков", - говорилось в этом сообщении.

В период 2029-2036 годов Федеральный совет намерен изучить другие источники (помимо бюджета международного сотрудничества), из которых можно привлечь еще 3,5 млрд швейцарских франков, отмечалось также в пресс-релизе.

"Это означает, что Украина получит больше денег, чем все двусторонние программы сотрудничества в области развития в странах Африки к югу от Сахары вместе взятые. Поскольку общий бюджет не будет увеличен, придется экономить средства в других приоритетных странах в рамках сотрудничества в целях развития", - критикует Swissinfo.

Ожидается, что через два месяца, в июне 2024 года, Швейцария примет в роскошном курортном городе Бюргеншток очередную конференцию по мирному урегулированию в Украине, которую в Киеве называют "Глобальным саммитом мира".

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