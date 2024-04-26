Король Великобритании Карл III возвращается к публичной деятельности, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на официального представителя Букингемского дворца.

В заявлении канцелярии британского монарха сказано, что врачи довольны тем, как проходит его лечение от онкологического заболевания, и испытывают оптимизм в связи с перспективами его выздоровления.

Лечение Карла от болезни, подробности которой по прежнему не разглашаются, продолжается.

Букингемский дворец рассказал об онкологическом диагнозе 75-летнего Карла в начале февраля. Его болезнь была обнаружена в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи подтвердили, что у Карла не рак простаты.

В связи с лечением Карл практически не принимал участия в публичных мероприятиях, хотя продолжал выполнять свои конституционные обязанности.

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