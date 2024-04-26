Власти Киева срочно начали эвакуацию двух больниц, одна из которых детская: она расположена в Оболонском районе украинской столицы, на улице Богатырской. Как сообщает Украинская служба Би-би-си, это связано с угрозами главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, который заявил о том, что в медицинском учреждении якобы скрываются "террористы".

Украинские власти по сути восприняли заявления главы белорусской спецслужбы как обещание нанести по больницам удар.

Как говорят киевские власти, "в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям", и сказано, что "якобы, в этих больницах находятся военные".

"Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", — заявляет администрация Киева.

В результате городские власти решили перевести пациентов и медиков в другие медицинские учреждения Киева.

"Город обратился в СБУ, Министерство охраны здоровья за помощью и проинформировал о мерах, которые он предпринимает для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц", — сказано в заявлении.

Служба безопасности Украины рекомендовала воспринимать заявления белорусских властей как "пример информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России".

"В то же время, наша страна уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности", — добавили в СБУ.

Что сказал Тертель

По сведениям Украинской службы Би-би-си, эти действия властей Киева связаны с косвенными угрозами удара по киевским больницам главы КГБ Беларуси Тертеля (хотя его имя в заявлениях администрации Киева не звучит).

Тертель заявил о находящихся в больнице "террористах" на заседании Всебелорусского народного собрания, руководителем которого был избран Александр Лукашенко.

Он заявил, что в Украине действуют формирования из белорусов, которые принимают участие в военных действиях на стороне ВСУ и якобы намереваются осуществить вторжение на территорию Беларуси.

"Все эти лица, их деятельность, их планы комитету известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени решительно и без колебаний. Среди террористов и их пособников есть и убитые, и раненые, — сказал Тертель во время заседания Всебелорусского народного собрания. — Без сомнения всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически прятались за спинами больных детей".

"Откуда готовилось нападение"

Беларусь фактически принимала участие в российском вторжении в феврале 2024 года: власти страны дали армии РФ возможность атаковать Украину со своей территории и в прошлом позволяли ей наносить ракетные удары.

Однако в течение последнего года украинские военные официально не фиксировали ракетные удары с территории Беларуси.

Лукашенко оправдывал свое содействие российской армии зимой 2022 года тем, что Киев якобы первым планировал напасть на Беларусь. При этом он показывал "карту", которая, согласно его утверждениям, должна была доказывать, откуда готовилось нападение; никаких других доказательств он при этом так и не привел.

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко снова начал говорить об угрозе нападения на его страну.

Теперь Лукашенко снова вернулся к этой риторике, но теперь, по его словам, нападение готовит уже не Украина, а страны НАТО.

Для этого они якобы хотят использовать белорусскую оппозицию и своей целью по какой-то причине выбрали Кобринский район в Брестской области, который даже не граничит со странами НАТО.

"Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", — заявил Лукашенко.

Тертель также сказал во время заседания, что его ведомство и другие структуры предотвратили удары беспилотниками по Минску с территории Литвы.

Руководитель литовского Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас в ответ предложил рассматривать подобные заявления как "постоянную враждебную провокацию и информационную атаку на Литву, не имеющую ничего общего с реальностью".

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