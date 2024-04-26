Это было бы только честно, если бы находящиеся за границей мужчины вернулись в Украину и защищали свою страну, подчеркнул в пятницу журналистам министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба после встречи с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, которая в пятницу с первым двусторонним визитом посещает Украину.

Он подчеркнул, что это было бы справедливо и по отношению к тем украинским мужчинам, которые остались в Украине, чтобы работать и воевать в украинской армии. Кулеба напомнил, что те мужчины призывного возраста, которые по разным причинам решили бежать из Украины после 24 февраля 2022 года, получили юридический статус и социальные пособия в принимающих странах по одной причине: они граждане — граждане Украины.

"Украинское гражданство обеспечило все то, что у них есть в этих странах. Если бы они приехали из других стран, то, возможно, к ним бы относились иначе. Об этом нельзя забывать! Когда эти мужчины утверждают, что Украина им чем-то обязана, они никогда не должны забывать, что украинскому государству они должны гораздо больше", — сказал министр иностранных дел Украины.

Кулеба отметил, что его работа всегда заключалась в поддержке украинцев за рубежом. Он будет делать это и дальше, используя все ресурсы, доступные министру иностранных дел Украины. Он подчеркнул, что речь идет о справедливости.

"Речь идет о справедливости между украинскими мужчинами за рубежом и украинскими мужчинами в Украине, речь идет о справедливости в отношениях между украинским государством и гражданами Украины. Да, мы рассчитываем, что правительства других стран тоже поймут и присоединятся к этому подходу, оценивая присутствие украинских мужчин призывного возраста в своих странах", — сказал министр иностранных дел Украины.

Как уже сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал противоречиво оцениваемый закон о мобилизации, целью которого является увеличение числа военнослужащих.

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