В Брюсселе готовят 14-й пакет санкций против России, и в Евросоюзе никогда еще так интенсивно не обсуждался вопрос о введении запрета на импорт российского сжиженного природного газа. Польша и страны Балтии предлагали включить эмбарго на СПГ еще в 13-й пакет (вступил в силу 23 февраля 2024 года), теперь в пользу такого решения активно выступают также Швеция и ФРГ.

Перестать покупать СПГ в России?

Если даже Германия смогла преодолеть инфраструктурную зависимость от российского трубопроводного газа (она от него, напомним, не отказывалась, это "Газпром" остановил "Северный поток" 31 августа 2022 почти за месяц до разрушившей газопровод диверсии), то и другие страны могли бы последовать ее примеру и перестать покупать СПГ в России, заявил 24 апреля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Речь идет только об СПГ, вопрос о санкциях против сильно сократившихся, но еще продолжающихся поставок "Газпрома" по трубопроводам вообще не стоит, поскольку ряд стран Центральной и Юго-Восточной Европы, особенно те, что не имеют выхода к морю (например, Австрия и Словакия), пока еще не готовы полностью переключиться на других поставщиков и могут экономически серьезно пострадать от эмбарго.

В отличие от них Испания, Франция и Бельгия имеют как выход к морю, так и развитую инфраструктуру по приему сжиженного газа, так что теоретически они могли бы сразу и полностью отказаться от приема СПГ из России и увеличить закупки у других поставщиков на мировом рынке. Однако компании именно этих стран не только продолжают, но, похоже, даже наращивают закупки российского сжиженного газа, на что все более настойчиво указывают СМИ Германии.

Резкий рост поставок СПГ из России

"Россия поставляет больше СПГ в ЕС, чем до войны в Украине", - с возмущением пишет, к примеру, газета Frankfurter Rundschau. В статье на сайте экономического еженедельника Wirtschaftswoche подчеркивается, что экспорт в Европу российского газа в сжиженном виде уже почти достиг объемов, поступавших ранее по "Северному потоку".

Немецкая экологическая и правозащитная организация Urgewald только в марте этого года насчитала более двух десятков заходов СПГ-танкеров из России в порты упомянутых трех стран. На днях она представила общественности и СМИ подробную подборку информации под заголовком "Ахиллесова пята России: запрет на импорт российского сжиженного газа в ЕС возможен и необходим".

В необходимости усилить экономическое давление на Россию, уже третий год продолжающую захватническую войну в Украине и, в частности, наносящую все более масштабные удары по энергетической инфраструктуре этой страны, в ЕС больших сомнений нет. Однако идея вслед за углем, танкерной нефтью и нефтепродуктами запретить еще и импорт СПГ порождает по меньшей мере три ключевых вопроса. Насколько сильно Россия и, прежде всего, государственный бюджет агрессора пострадает от этой меры? Кто в ЕС может быть против такого эмбарго? Проживет ли Евросоюз без российского СПГ?

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!