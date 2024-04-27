Журналистка «Дождя» Нина Бероева подтвердила усыновление ребенка с оккупированных территорий Украины. В репортаже она рассказала историю 6-летнего Вани, который был вывезен из оккупированного Донецка в детский дом России, а после усыновлен в октябре 2022 года.

По информации издания, родную мать ребенка лишили родительских прав по законам так называемой "ДНР", а не Украины. После этого Ваню и его сестру вывезли на территорию России, сообщает "Новая газета. Европа".

Приемная мать и гражданка РФ Антонина рассказала изданию, что ей позвонили и предложили взять ребенка к себе. Через неделю ей позвонили снова и потребовали вернуть ребенка или взять еще четверых. Женщина начала судиться за право усыновить Ваню и выиграла.

16-летняя сестра мальчика — также вывезенная в РФ — пыталась потребовать оформить опеку над ним, но российский суд ей отказал.

"Дождь", ссылаясь документы, выяснил, что Ване в РФ сменили фамилию и отчество, а также место рождения. Ранее так сделал политик Сергей Миронов, который удочерил 10-месячную девочку из оккупированного Херсона. Это прямое нарушение международного законодательства.

Накануне «Важные истории» выяснили, что омбудсмен Львова-Белова и ее сестра вывезли недееспособных украинцев с оккупированных территорий против их воли.

Совершеннолетних граждан Украины вывезли из оккупированной части Херсонской области в Пензу, где с 2018 года благотворительная организация Львовой-Беловой «Квартал Луи» строила квартал «Новые берега» — возглавила организацию ее сестра Софья.

Украинцев привезли за несколько дней до открытия и сделали «визитной карточкой» квартала — в сообщениях о запуске квартала СМИ подчеркивали, что теперь здесь живут резиденты из «новых регионов».

Об отъезде в Пензу воспитанникам Олешковского дома-интерната безапелляционно сообщили за день до этого — 16 ноября 2023 года. Еще на оккупированных территориях им стали делать российские паспорта и банковские карты.

В 2023 году журналисты узнали, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов усыновил похищенную из Украины 10-месячную девочку и поменял ей имя.

По данным Киева, за время войны было депортировано более 19 тысяч детей. Однако, российская власть уверяет, что вывезла только 2 тысяч сирот, 380 из которых попали в приемные семьи.

За два года Украине удалось вернуть с территории России 388 детей. Каждое возвращение ребенка это сложная операция, при этом власти России продолжают утверждать, что они не создают лишних преград для возвращения детей на родину.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в незаконной депортации детей с оккупированных регионов Украины.

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